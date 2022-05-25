"Москино" проведет масштабный форум о становлении советского кинематографа

25 мая. 18:00

Форум, посвященный 100-летию образования СССР, стартует скоро в Москве, его проводит "Москино".

Проект называется "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве", он расскажет о становлении советского кинематографа.

В программу форума включены фильмы, снятые в разных уголках Советского Союза интернациональными командами кинематографистов, на нем будут представлены все 15 бывших республик СССР.

Зрители увидят 15 лент и 15 выставок от каждой кинематографии в пяти кинотеатрах. На всех показах можно будут послушать лекции киноведов.

Форум откроется 31 мая в кинотеатре "Художественный", куда соберутся известные режиссеры, актеры, писатели, деятели культуры и искусства. После торжественной церемонии пройдет показ азербайджанской музыкальной комедии "Аршин мал алан".

Марафон советских фильмов национальных студий будет идти до конца года, он завершится 11 декабря торжественным гала-концертом в кинотеатре "Москино Космос".

Информационные партнеры форума - ИАА "Вестник Кавказа", АГН "Москва", KudaGo, "Вести.FM" и радио "Культура".