Кубанская "Роза Хутор" будет сотрудничать с узбекским курортом Amirsoy

25 мая. 17:48

Лидеры туристической отрасли России и Узбекистана - горные курорты "Роза Хутор" и Amirsoy - подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает эффективное взаимодействие курортов для повышения их узнаваемости, популяризации горного туризма, активного отдыха, занятий спортом и здорового образа жизни.

"Роза Хутор" и Amirsoy будут работать над увеличением турпотока между Узбекистаном и Россией и развитием дружеских связей между народами двух стран. Меморандум подписали гендиректор СП ООО Amirsoy Саид-Вали Саидходжаев и заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный, - передает портал Юга.ру.

Администрации узбекского и российского горных курортов будут реализовывать совместные проекты в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха, проведут конференции, семинары и другие мероприятия, оказывая друг другу информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку.

Популяризации двух курортов будет способствовать разработка и внедрение совместных скидочных программ, действие которых будет распространяться как на гостей Amirsoy, так и на тех, кто приедет отдохнуть на "Роза Хутор". Напомним, всесезонный горный курорт Amirsoy открылся в декабре 2019 года на территории площадью более 900 га на отрогах Чаткальского хребта западной части Тянь-Шаньских гор в 65 километрах от Ташкента. Amirsoy Resort активно застраивается и расширяет инфраструктуру.