СМИ: Владикавказский Дом офицеров вернут республике

25 мая. 17:36

Руководству североосетинской компании "Балчуг" придется отказаться от Дома офицеров во Владикавказе, находящегося у нее в собственности, здание передадут во владение республике, - сообщают "КрыльяTV".

Иск об изъятии здания у ООО "Балчуг" был направлен в Арбитражный суд региона Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия направил иск в Арбитражный суд региона, его удовлетворили, - передает "АиФ-Ставрополье".

Власти Северной Осетии решили отнять Дом офицеров у фирмы, чтобы восстановить его. За постройкой не ухаживали, сейчас она находится в аварийном состоянии.

Ранее такой исход разбирательства прогнозировал глава региона Сергей Меняйло. После перехода здания в собственность республики специалисты займутся ремонтом исторического фасада и дворца бракосочетания, расположенного в здании.

