В США считают, что Байден потерял связь с реальностью

25 мая. 17:33

Американский лидер Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс "благом" для жителей США, заявила член Конгресса Бет Ван Дайн.

На встрече японским премьером Фумио Кисидой Байден сообщил о "невероятном переходном периоде" из-за высоких цен на энергоресурсы. По его мнению, с окончанием энергетического кризиса мир "станет сильнее" и "будет меньше зависеть от ископаемого топлива".

"Нынешняя администрация оторвана от реальности. Американцы не могут позволить себе электромобили за $60 тыс. Им нужен дешевый бензин", — написала Ван Дайн в своем Twitter.