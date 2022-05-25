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В США считают, что Байден потерял связь с реальностью

В США считают, что Байден потерял связь с реальностью

Американский лидер Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс "благом" для жителей США, заявила член Конгресса Бет Ван Дайн.

На встрече японским премьером Фумио Кисидой Байден сообщил о "невероятном переходном периоде" из-за высоких цен на энергоресурсы. По его мнению, с окончанием энергетического кризиса мир "станет сильнее" и "будет меньше зависеть от ископаемого топлива".

"Нынешняя администрация оторвана от реальности. Американцы не могут позволить себе электромобили за $60 тыс. Им нужен дешевый бензин", — написала Ван Дайн в своем Twitter.

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