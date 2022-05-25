Пашинян: предыдущие власти сами фактически заявили, что Карабах - это Азербайджан

25 мая. 17:22

Армянский премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в Национальном собрании обвинил предыдущие власти в том, что они фактически признали, что Карабах - это часть Азербайджана.

Он напомнил, что в предложенных в 2007 году "мадридских принципах" был пункт о проведении референдума в Карабахе, причем условия его проведения должны были быть согласованы с Азербайджаном, - и власти Армении не оспорили его. Таким образом, по словам Пашиняна, они признали нелегитимность проведенной в 1991 году незаконной процедуры, которая тогда была названа "референдумом".

Поэтому премьер выразил недоумение в связи с тем, что представители действовавшего в 2007 году правительства Армении сейчас перекрывают улицы на акциях протеста, пишет Sputnik Армения.