В Госдуме предложили принимать на госслужбу только прошедших армию

25 мая. 17:12

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о праве депутатов инициировать изменения в закон с тем, чтобы принимать работников на государственную службу только после прохождения службы в ВС РФ.

"У нас с вами есть возможность взять и инициировать изменения в закон о статусе депутата, чтобы все помощники депутатов ГД, а может быть это распространить на другие органы законодательной власти регионов, местного самоуправления, принимались на работу только после прохождения службы в Вооруженных силах. Кто мешает?" – цитирует его РИА Новости.

Володин отметил, что можно позволить избираться депутатами отслужившим, а также предусмотреть такие же меры и для служащих из других сфер. Сюда политик отнес работников банков и тех, где работники "являются носителями секретности".