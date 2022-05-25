Наставник "Карабаха" награжден орденом "Шохрат"

25 мая. 17:08

Главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбана Гурбанова наградили орденом "Шохрат" ("Слава") за заслуги в развитии футбола в стране. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Награду 50-летнему специалисту вручил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев. Он вновь поздравил Гурбанова в связи с этим и пожелал успехов в будущем.

В свою очередь, Гурбанов выразил искреннюю благодарность за данную ему высокую оценку, передает Azerisport.com.

Напомним, Гурбан Гурбанов тренирует "Карабах" с 2008 года. За это время агдамская команда восемь раз становилась чемпионом Азербайджана, четыре раза побеждала в Кубке страны и восемь раз выходила в на групповой этап евротурниров.