"Колдун" обманул жительницу Ставрополья на 125 тыс рублей и оставил ее без дивана

25 мая. 16:58

В Ставропольском крае лжеколдун оставил местную жительницу без дивана и 125 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

В полицию обратилась 73-летняя потерпевшая. Она рассказал, что ранее к ней в гости пришел знакомый и убедил, что на нее наложили порчу. После этого молодой человек предложил провести обряд очищения. Он отметил, что для этого необходимо сжечь некоторые вещи и деньги.

Женщина поверила "колдуну" и отдала на сожжение 100 тыс рублей и диван. После обряда мошенник взял с нее 25 тыс рублей за проделанную работу.

Сотрудники полиции нашли злоумышленника. Им оказался 21-летний житель Краснодарского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело.