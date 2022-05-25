Туристический маршрут "Любимый Кавказ" может стать национальным

25 мая. 16:53

Круглодичный межрегиональный маршрут "Любимый Кавказ", который объединяет Ставрополье, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, в этом году может получить статус национального, - рассказал замминистра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ислам Шаваев.

"Популярные направления в летнем сезоне в этом году на территории Северного Кавказа - это внедорожные экспедиции, проходящие не только по тем рекреационным зонам, которые есть в республике, но и по потаенным уголкам республики. ...Для привлечения туристов и обеспечения разнообразия туристических продуктов разработаны два основных туристических маршрута: один из них - межрегиональный маршрут "Любимый Кавказ", который проходит по территории трех субъектов СКФО", - поведал замминистра, передает ТАСС.

Протяженность маршрута "Любимый Кавказ" составляет 1 090 км. "Для придания му статуса национального вся необходимая документация на прошлой неделе была направлена в Ростуризм для рассмотрения экспертным советом. Мы надеемся, что уже в этом году этот маршрут получит высокий статус", - сказал он.

Второй - региональный внутренний маршрут "Горная Кабардино-Балкария" - проходит по всем горным ущельям республики. Его протяженность составляет 283 километра, и это самый востребованный маршрут для внедорожных экспедиций, он подходит для конных и пеших переходов, - добавил Шаваев.