Дом Мераба Костава отреставрируют в Тбилиси

25 мая. 16:46

Мемориальный дом-музей Мераба Костава отреставрируют, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, во время ремонтно-восстановительных работ инфраструктуры музея аутентичность здания будет полностью сохранена. "Проект предусматривает адаптацию здания и полный доступ для людей с разными потребностями", - сказал он на заседании городского правительства.

Уточняется, что на время реставрации культурное наследие, хранящееся в музее и музейном фонде, перемещено в охраняемое место для изучения и переработки, сообщает Sputnik Грузия, уточняя, что восстановительные работы продлятся в течение 18 месяцев.

Со дня основания музей располагался на улице Зандукели, №1, где родился и жил национальный герой Грузии, диссидент, музыкант и поэт Мераб Костава.