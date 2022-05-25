Поезд из Москвы в Кисловодск будет заходить в Белгород

25 мая. 16:43

Уже 6 июня из Кисловодска в Белгород отправится первый прямой поезд, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Железнодорожники прорабатывают два логистических варианта курсирования состава, они затронут маршрут поезда, следующего на Ставрополье из Москвы. Или состав будет делать "крюк" и по пути из Москвы заходить и в Белгород, или к нему на одной из других станций по ходу движения будут прицепляться дополнительные белгородские вагоны, - передает "АиФ-Ставрополье".

Как отметил нлава Кисловодска Евгений Моисеев, ставропольский курорт будет рад принять у себя туристов из Белгородской области и других регионов России.