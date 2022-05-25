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В Счетной палате задумались, как смягчить падение уровня жизни граждан

В Счетной палате задумались, как смягчить падение уровня жизни граждан

В этом году удастся существенно смягчить падение уровня жизни граждан на фоне санкций, выразил мнение глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

"Проверки этого года, которые касаются этих антикризисных мер, анализа этой ситуации, - они нами начаты, но проведены еще не в полном объеме. Поэтому у нас сегодня нет такого плана, как вы бы хотели, чтобы мы сказали, как можно падение на 8-10% предотвратить и даже не допустить", - сказал глава контрольного ведомства, выступая в Госдуме.

"Сейчас находимся в процессе. Я, скорее, думаю, что можно существенно смягчить падение жизненного уровня, реально доходов", - приводит слова Кудрина ТАСС.

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