Курорт "Архыз" и Кислые источники в КЧР до конца года свяжет новая дорога

25 мая. 16:22

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца текущего 2022 года планируют завершить строительство автомобильной дороги от курорта "Архыз" до Кислых источников в поселке Пхия, - сообщил министр туризма и курортов республики Расул Текеев.

"В этом году мы уже завершаем строительство 22,5 км дороги, которая начинается от поселка Романтик - это особая экономическая зона - до поселка Пхия", - рассказал Текеев, отметив, что завершение строительства дороги позволит кратно увеличить поток гостей в сфере лечебно-оздоровительного туризма, передает ТАСС.

"Уже сейчас тысячи людей едут именно на территории этих источников для оздоровления. Сегодня там уже есть объекты размещения, а также они дальше продолжают строиться", - добавил министр.

В Карачаево-Черкесии активно развиваются бальнеология и экотуризм. "Пхия - Кислые источники" - территория в поселке Пхия Урупского района КЧР, где на площади в 100 кв м находятся 18 целебных источников, а всего в Карачаево-Черкесии насчитывается более 200 минеральных источников.