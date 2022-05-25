Германия снимает COVID-ограничения на въезд в страну

25 мая. 16:19

Начиная с 1 июня в Германии отменяются связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну.

По данным агентства Dpa, правительство ФРГ в среду приняло решение смягчить действующие правила въезда. "С 1 июня въезжающим в Германию больше не потребуется подтверждение того, что они вакцинированы от коронавируса, переболели им или же прошли тестирование (так называемое "правило 3G", которое сейчас действует для всех лиц от 12 лет)", - приводит данные РИА Новости.

Уточняется, что действия ограничений приостанавливаются "до конца августа".