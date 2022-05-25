Премьер Греции рассказал об ошибке, которую совершает Турция

25 мая. 16:14

Турция совершает ошибку, отказываясь поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Напомним, 24 мая министр иностранных дел Турции Мевтлют Чавушоглу сообщил, что Турции нужно письменное соглашение со Швецией и Финляндией об их конкретном шаге по прекращению поддержки терроризма. "Будет ошибкой, если Турция продолжит использовать эти переговоры для получения выгоды в своих национальных интересах", - сказал Мицотакис.

Он подчеркнул, что сейчас настало время, когда всем нужно объединиться. "Важно, чтобы НАТО усилилась за счет добавления двух стран, и, откровенно говоря, последнее, что нам нужно внутри НАТО, это еще один источник геополитической нестабильности в Восточном Средиземноморье", - цитирует греческого премьера РИА Новости.

Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в

Североатлантический альянс 18 мая. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК).