Три региона СКФО стали лидерами среди некурящих субъектов России

25 мая. 16:05

В тройку регионов России с самой маленькой долей курящих вошли три региона Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), - сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Меньше всего доля курильщиков в Чечне (1,8%), на втором месте с 5,5% курящих Ингушетия, на третьем месте рейтинга с 9,2% курящих жителей в возрасте от 15 лет расположился Дагестан. Показатель ниже 10% зафиксирован также в Северной Осетии (9,4%), - передает "АиФ-Дагестан".

Больше всего курильщиков в Еврейской автономной области – 33,5%, Бурятии – 33,1%, Якутии – 30,9% и Сахалинской области – 30,3%.

На сегодня в России курят 20,3% жителей старше15 лет, или около 24,4 млн человек. При этом за 2020-2021 годы число курящих россиян сократилось на 13%, или на 3,63 млн человек.