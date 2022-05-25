Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Россия готова помочь Азербайджану и Армении в делимитации границы

Россия готова помочь Азербайджану и Армении в делимитации границы, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" о российской оценке состоявшегося накануне первого заседания двусторонней армяно-азербайджанской комиссии по делимитации.



"Мы неоднократно говорили, что Россия готова оказывать консультативное содействие работе двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Это зафиксировано в заявлении лидеров трех стран по итогам сочинского саммита 26 ноября 2021 года и было неоднократно подтверждено в ходе всех контактов", - прежде всего сказала она.



"Россия обладает уникальным экспертным потенциалом в области делимитации и урегулирования пограничных споров на постсоветском пространстве. В нашем распоряжении имеются необходимые картографические материалы", - обратила внимание Мария Захарова.



"Будем рады поделиться своим опытом и наработками с армянскими и азербайджанскими друзьями в рамках деятельности комиссии. Как вы знаете, команда российских экспертов для оказания консультативного содействия уже сформирована", - заключила официальный представитель МИД России.



Напомним, что следующее заседание двусторонней комиссии по делимитации состоится в Москве на следующей неделе.