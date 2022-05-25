Первая канатная дорога на курорте "Мамисон" заработает через год

25 мая. 15:43

В 2024 году на североосетинском горнолыжном курорте "Мамисон" завершится строительство первой канатной дороги, - сообщила и.о. председателя комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму Мадина Тебиева.

"Особняком стоит проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". К 2024 году планируется завершить строительство первой канатной дороги. Реализация проекта находится на контроле главы республики", - рассказала Тебиева, передает ТАСС.

Для ближайшего сезона в регионе разработано несколько направлений туризма, в том числе культурно-познавательный и экскурсионный, подготовлены 23 маршрута. Также на стадии согласования находится новый национальный межрегиональный маршрут со Ставропольским краем и Кабардино-Балкарией, - добавила Тебиева.