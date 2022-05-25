В Центробанке рассказали, как в России справляются с отключением от SWIFT

25 мая. 15:41

Первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова рассказала на встрече с Ассоциацией банков России (АБР) об отечественном аналоге системы SWIFT.

Она подчеркнула, что система передачи финансовых сообщений в настоящее время является основным каналом для обработки транзакций в РФ. "Из резервного канала этот канал стал уже основным с учетом всех событий, которые мы переживаем", - сказала зампред ЦБ РФ.

Скоробогатова обратила внимание на то, что это касается не только операций внутри страны, но и за рубежом. "С 12 странами мы уже выстроили прямые расчеты именно благодаря тому, что у нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая интегрируется с аналогичными системами других стран", - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, в марте Европейский союз отключил от SWIFT ряд российских банков, включая ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и госкорпорацию ВЭБ.