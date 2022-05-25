Москву будут заливать аномальные ливни

25 мая. 15:36

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом, согласно которому завтра в Москве столбики термометров будут подниматься до + 20 градусов, однако зарядят аномальные ливни – прольется 30% месячной нормы осадков.

"После 15 часов, с приближением атмосферного фронта с запада, небо затянут многослойные дождевые тучи – зарядят обложные и довольно интенсивные ливни", - приводит слова собеседника РИА Новости.

По словам синоптика с аномальными ливнями с вечера 26 мая до полудня 27 мая на Москву прольется до 15-20 мм осадков, что составляет чуть более 30% месячной нормы осадков.