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Москву будут заливать аномальные ливни

Москву будут заливать аномальные ливни

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом, согласно которому завтра в Москве столбики термометров будут подниматься до + 20 градусов, однако зарядят аномальные ливни – прольется 30% месячной нормы осадков.

"После 15 часов, с приближением атмосферного фронта с запада, небо затянут многослойные дождевые тучи – зарядят обложные и довольно интенсивные ливни", - приводит слова собеседника РИА Новости.

По словам синоптика с аномальными ливнями с вечера 26 мая до полудня 27 мая на Москву прольется до 15-20 мм осадков, что составляет чуть более 30% месячной нормы осадков.

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