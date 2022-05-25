В ФМБА проверили на животных вакцину для лечения рака

25 мая. 15:27

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и проверили на животных вакцину для лечения рака, - заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Онковакцина - это лечебный препарат. Она построена на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли, конкретного пациента. Она всегда индивидуальна и уникальна... У экспериментальных животных, у нас пока первая модель колоректальный рак, мы добились улучшения выживаемости на 80%", - рассказала Скворцова, передает РИА Новости.

Если хирургически удалить 99,9% опухоли, то ее оставшиеся единичные клетки могут начать распространяться, а вакцина позволит очень эффективно уменьшить опухоль или даже полностью ее ликвидировать, - пояснила глава ФМБА.

Сейчас ведется работа по получению разрешения на проведение клинических исследований новой вакцины на людях, - добавила Скворцова.