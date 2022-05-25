Турция, Венгрия, Хорватия и Польша раскололи НАТО

Опять прогнило что-то в Брюссельском королевстве. Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Хорватия тоже против, а поляки обиделись на Германию. Почему НАТО оказалась на грани раскола, и смогут ли 30 стран военного блока найти общий язык?

Похоже, НАТО снова переживает серьезный раскол. Альянс трещит по нескольким швам одновременно. В центре внимания – фронт турецкий. Турция, как вы знаете, – один из старейших членов Североатлантического альянса. Альянс был основан в 1949 году в составе 12 стран, и при первом же расширении в 1952-м Анкара присоединилась к блоку. Несмотря на это, сегодня Турция и НАТО переживают серьезный кризис в отношениях.

Многие страны НАТО недовольны внутренними процессами в Турции, считая ее авторитарной страной во главе с "диктатором Эрдоганом". Отдельные же страны-члены недовольны турецкой политикой на Ближнем Востоке, в частности, ее операциями в Сирии и Ираке против курдских боевиков. За эти действия на Турцию даже наложили санкции в области поставок западных вооружений. Реджеп Тайип Эрдоган раздражает НАТО хорошими отношениями с Владимиром Путиным и Россией. Турция не вводит санкций против России, реализует с ней экономические проекты и покупает, не слушая угрозы США, российские системы С-400.

Турецкое руководство в последние годы увидело настоящее лицо союзников и платит им тем же. Как только встал вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, Анкара заявила, что будет блокировать такое расширение до тех пор, пока не будут выполнены ее условия. Самое главное из них – выдать из Швеции в Турцию членов YPG и FETO. Первая структура – ответвление Рабочей партии Курдистана в Сирии, которая создает угрозу территориальной целостности Турции, где, как и в Сирии, живут курды. FETO – это гюленисты, которых Эрдоган обвиняет в попытке своего свержения в 2016 году. Кроме выдачи террористов Анкара также добивается снятия с нее санкций за покупку российских систем ПВО С-400 и ее военную операцию в Сирии.

Пользуясь ситуацией с Швецией и Финляндией, свои проблемы захотела решить и Хорватия. В отличие от Турции, это один из самых молодых членов Альянса. После хорватов в НАТО вошли только черногорцы и македонцы. Не стесняясь такого шаткого статуса в военном блоке, президент Зоран Миланович призвал парламент страны не ратифицировать заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Он вспомнил, что в Боснии и Герцеговине дискриминируют хорватское меньшинство, которому запрещено там занимать высокие посты. Миланович предлагает НАТО оказать давление на Сараево и устранить это недоразумение. Он считает, что это уникальная возможность защитить хорватов в Боснии.

Третий разлом в НАТО связан с Польшей. Накануне польский президент возмутился тем, что немцы не дают полякам танки "Леопард", обещанные взамен сотням Т-72, которые Польша передала Украине. Анджей Дуда пожаловался, что Германия слишком мало делает для борьбы Украины с Россией. Надо сказать, что это не единственный случай когда поляки недовольны немцами. Поляки также требуют от Германии, чтобы она перестала покупать российские нефть и газ, а польский премьер Матеуш Моравецкий назвал ФРГ тормозом санкций в отношении РФ. До спецоперации поляки упорно добивались закрытия проекта "Северный поток-2" из России в Германию.

На три перечисленных конфликта наслаивается Венгрия. Хотя ее претензии не связаны напрямую с НАТО, но они тоже касаются Альянса. Венгрия отказывается вводить нефтяное эмбарго против России и тем самым создает препятствия остальным странам НАТО, которые хотят ослабить Москву.

Очевидно, что решить все четыре проблемы будет сложно. Турция точно будет добиваться уступок, Хорватия тоже продаст свое согласие дорого. Поэтому генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предстоит большая работа, чтобы задобрить с одной стороны турок и хорватов, а с другой – уговорить остальные три десятка стран выполнить их требования. Что касается Венгрии и Германии, то здесь тоже придется серьезно постараться, чтобы дать какие-то гарантии поставок нефти венграм. И это тоже дело не одного дня. Германия, как наиболее сдержанный член НАТО и ЕС, скорее всего и дальше будет под прессингом из-за нежелания допустить прямой войны с Россией.