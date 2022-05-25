Премьер Швеции надеется прояснить все недопонимания с Турцией

25 мая. 15:24

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассчитывает прояснить все недопонимания с Турцией, чтобы они не мешали ратификации Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом она заявила на пресс-конференции после переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

"Диалог Швеции с Турцией продолжается, и, как я сказала ранее, я рассчитываю на укрепление наших двусторонних контактов с Турцией в плане безопасности и борьбы с терроризмом", - цитирует Андерссон ТАСС.

Она также подчеркнула, что Швеция обсудит с Турцией список ее требований. "Мы выясним существующие недопонимания, в том числе и то, что писали СМИ или говорили разные стороны. Например, на что Швеция направляет помощь или то, что мы продаем оружие", - сказала шведский премьер.

Адерссон заверила, что Швеция не финансирует террористические организации и не посылает им оружие.