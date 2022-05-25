В Ростове заработают новые транспортные карты

25 мая. 15:15

С первого июня в автобусах Ростова-на-Дону начнут работать специальные транспортные карты "МТК-Простор", которые будут использоваться как проездные билеты в автобусах МУП МТК "Ростовпассажиртранс", - рассказали в пресс-службе компании.

Специальную серию транспортных карт запускает оператор безналичной системы донской столицы АРПС, они заменят бумажные проездные: для оплаты проезда необходимо будет приложить транспортную карту к терминалу, - передает "АиФ-Ростов".

Транспортные карты будут двух категорий: для студентов вузов, колледжей, техникумов стоимостью 1184 рублей, а также для всех ростовчан за 1920 рублей, - говорится в сообщении.