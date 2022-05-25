В Крыму начали готовить учителей для Херсонской области

25 мая. 15:12

Обучение педагогов для школ Херсонской области началось в Крыму, рассказал спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

"Обучение уже происходит - учителей уже собирает наше министерство на первые конференции, первые совещания. <...> На определенном периоде обязательно десант учителей, особенно при организации русской школы, должен быть", - сказал он в беседе с журналистами.

Далее Константинов отметил, что делегации из Херсонской и Запорожской областей, Донбасской и Луганской народных республик ожидаются на форуме "Великое русское слово" в Крыму.