Крымский турбизнес запросил ежедневный чартерный поезд

25 мая. 14:52

Представители туристического бизнеса в Крыму направили в Минкурортов республики запрос с просьбой о помощи в организации запуска дополнительного чартерного поезда в Крым, - пишет "Коммерсантъ".

"Представители турбизнеса обещают самостоятельно заполнять его и просят, чтобы он ходил ежедневно. "Выкупать места на рейсах турагентства готовы с дисконтом 20 - 25%", - говорится в сообщении.

В качестве альтернативы для улучшения логистики бизнесмены предложили организовать регулярное железнодорожное сообщение силами РЖД.

Как отметил министр курортов Крыма Вадим Волченко, на решение этого вопроса влияет проблема, связанная с пропускной способностью железных дорог юга России. И если увеличение количества поездов с материка в Крым может потребовать сокращения грузовых перевозок, то число поездов, проходящих в сутки на участке Багерово – Джанкой в Крыму, вполне можно увеличить втрое: он не заполнен.