Лукашенко назвал причину трагедии в США

25 мая. 14:41

Отсутствие необходимого контроля за оборотом оружия вместе с распространением в интернете деструктивного контента создает предпосылки для трагедий, подобной той, которая произошла в школе американского города Ювалд в штате Техас, говорится в соболезновании президента Белоруссии Александра Лукашенко, направленном народу США в связи с трагедией в штате Техас.

"Подобные жуткие трагедии случаются в том числе из-за отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия в совокупности с бездумным распространением, особенно в социальных сетях, пропагандистских материалах об экстремизме, терроризме, а также иного деструктивного контента, который создает эмоциональный прессинг для неокрепшей психики подрастающего поколения", - обратил внимание глава белорусского государства.

Далее Лукашенко выразил мнение, что в настоящее время "всей мировой общественности необходимо объединить усилия для борьбы с этими вызовами, так как они не имеют государственных границ".