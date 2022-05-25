Кисловодск успешно реализует инвестиционные проекты

25 мая. 14:32

Только с начала текущего 2022 года власти курортного Кисловодска реализовали шесть инвестиционных проектов, - сообщил глава города Евгений Моисеев.

Для детей курорта появился новый детский сад на 280 мест, строители возвели корпуса детского сада №8 на 40 мест. Частные инвесторы завершили строительство двух торговых центров, нового апарт-отеля, реконструкцию пансионата и гостиницы, - отметил он, предает "АиФ-Ставрополье".

Также власти города докладывают о реализации еще 30 инвестиционных проектов, которые в скором времени появятся в Кисловодске.

"В прошлом году мы привлекли более 10 млрд рублей инвестиций, в планах на этот год - более 12 млрд", - добавил глава администрации Кисловодска.