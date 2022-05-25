Россия и Иран объединятся в нефтегазовой и финансовой сферах

25 мая. 14:15

Россия и Иран обсуждают совместную реализацию нефтегазовых проектов. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак по итогам межправкомиссии РФ и Ирана.

"Безусловно, одна из важнейших отраслей нашего торгово-экономического сотрудничества это энергетика. Мы обсудили вопросы, касающиеся своповых поставок газа и нефти, и привлечение инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов", - приводит его слова ТАСС.

Заместитель председатель правительства также сообщил, что одной из ключевых тем стало финансово-банковское взаимоотношение между странами, создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между юридическими лицами, между организациями.

Новак отметил, что РФ и Иран договорились об использовании национальных валют во взаимных расчетах и объединении платежных систем Shetab и "Мир". "Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и "Мир"", - цитирует вице-премьера РИА Новости.



