В России подсчитали турпоток на Северный Кавказ за I квартал

25 мая. 14:13

Только в I квартале 2022 года регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) посетили свыше миллиона туристов, - сообщил заместитель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыкто.

"Уже по I кварталу мы имеем, как минимум, турпоток в 1 млн человек, это нас очень радует. Можем констатировать тот факт, что те традиционные виды туризма для округа - это санаторно-курортный, горнолыжный, культурно-познавательный - прирастают новыми видами туризма: экологическим, гастрономическим и сельским", - рассказал Надыкто, передает ТАСС.

Годом ранее только в коллективных местах размещения в регионе приняли 1,88 млн человек с ростом 59% к 2020 году, для этого на территории субъектов округа построили 47 новых средств коллективного размещения, одновременно увеличив число мест для размещения туристов более чем на 2 500 - до 99,5 тыс.

Особое внимание заместитель полномочного представителя президента России в СКФО попросил уделить дальнейшей детальной проработке туристических продуктов и обращать внимание на меры безопасности.