Песков: президент контролирует процесс усиления рубля к доллару

25 мая. 14:10

Процесс усиления рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, сказал в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что в целом это повод для особого внимания.

"Тема "сильного рубля" постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, фактически еженедельно президент [Владимир] Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся", - сказал Песков.

Представитель официальной Москвы добавил, что это и повод для особого внимания правительства РФ.