В Иране бушует пыльная буря

25 мая. 13:59

В среду, 25 мая, десять провинций Ирана охватила пыльная буря. Об этом сообщили в Национальном центре прогнозирования погоды и управления кризисными ситуациями Ирана.

По его данным, высокая степень загрязнения воздуха зафиксирована в провинциях Тегеран, Альборз, Кум, Лорестан, Керманшах, Хамадан, Маркази, Хузестан, Бушер и Хормозган. При этом в Тегеране и Альборзе данный показатель снижается.

В большинстве из пострадавших провинций отменены занятия в учебных заведениях, а также приостановлена работа госучреждений и банков. Местным жителям рекомендуется не выходить на улицу и следить за прочностью временных конструкций, передает агентство ISNA.

Как отмечается, массы воздуха с пылью и песком в основном заносятся в страну из Ирака и Сирии.