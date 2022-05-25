Новым главой МЧС России назначен Александр Куренков

25 мая. 13:46

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС страны, - сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин своим Указом назначил генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее Александр Куренков занимал пост заместителя директора Росгвардии.

Напомним, предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев 8 сентября 2021 года погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.