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Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели переговоры

Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели переговоры

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Казахстана Мухтаром Тлеуберди провели телефонные переговоры. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по широкой повестке дня сотрудничества между двумя странами. Также главы ведомств обсудили вопросы взаимодействия в рамках многосторонних платформ и обменялись мнениями по региональным вопросам и о сотрудничестве Азербайджана и Казахстана в экономической, транспортной и логистической сферах.

В заключение стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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