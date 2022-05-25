Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели переговоры

25 мая. 13:43

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Казахстана Мухтаром Тлеуберди провели телефонные переговоры. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по широкой повестке дня сотрудничества между двумя странами. Также главы ведомств обсудили вопросы взаимодействия в рамках многосторонних платформ и обменялись мнениями по региональным вопросам и о сотрудничестве Азербайджана и Казахстана в экономической, транспортной и логистической сферах.

В заключение стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.