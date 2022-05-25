В Ставрополе пылал крупный торговый павильон

25 мая. 13:34

Ставропольские спасатели тушат крупное возгорание торгового павильона, - сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного сотрудника чрезвычайного ведомства около 11:20, тушить пожар направили 51 специалиста и 14 единиц техники. Уже на месте было установлено, что пламя охватило весь торговый павильон, площадь возгорания которого, по предварительной информации, составила 150 кв м и может увеличиться, - передает "АиФ- Ставрополье".

В 12:03 пожар был локализован, к частью, обошлось без погибших и пострадавших. Тушение огня продолжается.