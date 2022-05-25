Турецкие военные заблокировали террористов в пещере в Ираке

25 мая. 13:28

Турецкий спецназ в рамках операции "Коготь-Замок" заблокировал группу террористов в одной из пещер на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время возле пещеры продолжается бой.

Как отмечается, армия Турция активизировала усилия по уничтожению террористов на фоне гибели четырех военных на севере Ирака.

По словам источников в структурах безопасности Ирака, операция продолжается, несмотря на дождливую погоду и сильный туман, передает агентство Anadolu.