В Черном море у берегов Румынии и Турции нашли дрейфующие мины

25 мая. 13:23

В Международной морской организации (ИМО) предупредили о морских минах, свободно плавающих в Черном море у берегов Румынии и Турции в результате конфликта на Украине, - говорится в заявлении ИМО, распространенном сегодня.

"Секретариат ИМО получил сообщения о свободно плавающих морских минах в регионе Черного моря, в том числе у побережья Румынии в Турции, в результате продолжающегося конфликта на Украине, которые представляют серьезную и непосредственную угрозу безопасности судов и их экипажей, действующих в регионе", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

"Суда должны осуществлять навигацию с особенной осторожностью во время действий в Черном море, в том числе у берегов прибрежных государств", - заявили в ИМО. Ранее посольство России в Великобритании сообщило, что украинская делегация в ИМО утверждала, что все мины в Черном море - российские, но 12 апреля в ходе брифинга генсека ИМО делегатом Украины было подтверждено намеренное минирование собственных портов. Ситуация усугубляется тем, что "минирование велось настолько хаотично, что карты размещенных морских мин отсутствуют".