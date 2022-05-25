Нидерланды призывают Германию и Францию пойти на уступки ради Евросоюза

25 мая. 12:59

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Германии и Франции нужно идти на уступки ради интересов Европейского союза.

"Франция, Германия должны уступить свои позиции в том, что касается внешнеполитического курса, потому что если они будут отстаивать только свои позиции, то ЕС будет сложно выступать единым фронтом. Считаю, что это самой большой вызов для нас", - сказал Рютте.

По его словам, это не значит, что страны не должны придерживаться своей политики, но государствам-членам ЕС нужно выступать единым фронтом. "А это означает, что мы должны больше координировать наши усилия", - цитирует премьера Нидерландов ТАСС.