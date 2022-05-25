В вузах и колледжах Ставрополя снова ищут взрывные устройства

25 мая. 12:58

Сотрудники спецслужб выводят студентов и преподавателей из зданий вузов и колледжей в Ставрополе из-за анонимного сообщения о минировании, - рассказал в своем Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

Жител города уже высказали свое недовольство по этому поводу: "Судя по частоте и количеству этих ложных сообщений, можно сказать, что специалисты некомпетентны", - пишет один из комментаторов, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, накануне в Ставрополе эвакуировали людей из онкологического диспансера. После эвакуации объект обследовали сотрудники чрезвычайных ведомств и пришли к выводу, что сведения о заложенных бомбах оказались ложными.