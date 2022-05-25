Посол РФ предупреждает: на юге Турции случаются проукраинские демонстрации

25 мая. 12:46

Посол России в Турции Алексей Ерхов рекомендовал российским туристам не вступать в дискуссии с демонстрантами на фоне напряженности из-за ситуации на Украине.

"Соблюдайте разумные меры предосторожности, соблюдайте законы, правила и обычаи той страны, в которой вы находитесь", - напомнил Ерхов в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Он считает, что проявлять беспечность и беззаботность не стоит даже отдыхая на турецких курортах. На отдыхе россияне могут встретить демонстрации с флагами Украины, с символикой батальона "Азов" - "такие акции здесь, к сожалению, бывают, в том числе на юге, где отдыхают наши туристы", пояснил дипломат. Он советует отдыхающим, при встрече с демонстрацией, перейдите на другую сторону улицы, не вступать в дискуссии или конфликт с участниками акции.