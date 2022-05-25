Авиакомпании Казахстана не смогут вносить пассажиров в "черные списки"

25 мая. 12:35

Казахстанским авиакомпаниям запретят самовольно вносить в "черный список" граждан без решения суда – вместо этого законопроектом по вопросам транспорта внедряется реестр пассажиров, воздушная перевозка которых ограничена, - заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

"Авиакомпания будут вести реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Однако граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета, и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности", - сообщил Ускенбаев, передает Sputnik Казахстан.

За четыре месяца 2022 года в стране было выявлено свыше 600 правонарушений на борту самолетов, самое часто встречаемое из них – курение на борту воздушного судна.

Также проектом закона предусмотрено внедрение понятия "справедливая культура", основным принципом которого является нетерпимость в отношении преднамеренных нарушений или халатного поведения в отрасли гражданской авиации, - добавил министр.