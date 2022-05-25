Пожар, вспыхнувший в Лагодехском районе (Кахети, Восточная Грузия), унес жизнь пожилой женщины.
Согласно имеющейся информации, в одном из домов села Цоднискари огонь, предположительно, вспыхнул из-за газового обогревателя. «Устройство было установлено в доме. По словам местных жителей, оно было неисправным и взорвалось»,- передает Sputnik Грузия.
В настоящее время на месте находятся эксперт-криминалисты и пожарно-спасательные группы.
Женщина погибла при пожаре в Кахети
Пожар, вспыхнувший в Лагодехском районе (Кахети, Восточная Грузия), унес жизнь пожилой женщины.
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