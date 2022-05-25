Наргиз хотела вернуться в Россию, но ее ждет депортация в Узбекистан

25 мая. 12:16

В аэропорту Домодедово задержана певица Наргиз Закирова, которая прилетела в Москву из Ташкента, сообщает интернет-издание vesti.uz.

Певица вернулась в Узбекистана в апреле на фоне ситуации на Украине, она не раз допускала резкие высказывания о России.

"Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента", пишет издание.

По данным vesti.uz, Закирову могут депортировать на историческую родину, где она до апреля 2022 года не появлялась долгое время.

Наргиз Закирова родилась в Узбекистане, с 1995 года жила с родителями в США. Творческой карьерой она с 2013 года занималась в России после выхода в финал популярного музыкального телешоу "Голос".