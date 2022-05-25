Летом на юг России ежедневно будут ходить до 90 поездов

25 мая. 12:10

Российские железные дороги (РЖД) на летний период планируют добавить до 70 тыс дополнительных мест на южном направлении России, - сообщили в пресс-службе компании.

"Схемы поездов на южных направлениях планируется пополнить 1 700 вагонами, что позволит обеспечить в них свыше 50-70 тыс дополнительных мест", - говорится в сообщении РЖД, передает ТАСС.

На курорты будут следовать 144 поезда, а ежедневно летом в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск будут курсировать до 90 составов, - подчеркнули в холдинге.