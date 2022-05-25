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Летом на юг России ежедневно будут ходить до 90 поездов

Летом на юг России ежедневно будут ходить до 90 поездов

Российские железные дороги (РЖД) на летний период планируют добавить до 70 тыс дополнительных мест на южном направлении России, - сообщили в пресс-службе компании.

"Схемы поездов на южных направлениях планируется пополнить 1 700 вагонами, что позволит обеспечить в них свыше 50-70 тыс дополнительных мест", - говорится в сообщении РЖД, передает ТАСС.

На курорты будут следовать 144 поезда, а ежедневно летом в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск будут курсировать до 90 составов, - подчеркнули в холдинге.

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