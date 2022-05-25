В Крымске ликвидирован мужчина, стрелявший из ружья в полицейского

25 мая. 11:55

Правоохранители в Краснодарском крае ликвидировали стрелка, который из охотничьего ружья ранил полицейского. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Инцидент произошел днем 23 мая, когда полиция приехала с обыском в дом жителя города Крымск, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Обыск производился в рамках расследования уголовного дела.

Забаррикадировавшись в доме в Резервном переулке, 28-летний мужчина стал угрожать сотрудникам, что применит оружие. Когда на место прибыл наряд полицейских патрульно-постовой службы ОМВД России по Крымскому району, мужчина через окно выстрелил из охотничьего ружья в инспектора ППС. Полицейский получил ранение кисти рук. Злоумышленник ответным огнем был ликвидирован.

В настоящее время проводится установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение судебно-медицинских и баллистических экспертиз.