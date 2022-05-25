В России выявили 4 580 новых случаев коронавируса

25 мая. 11:40

За минувшие сутки в России выявили 4 580 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 370 (накануне 172), в Петербурге - 325 (накануне 304), в Подмосковье - 207 (накануне 81). В Краснодарском крае - 151, в Ставропольском крае - 56, в Крыму - 53, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 15, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 305 973.

Госпитализированы за сутки 2 503 человека. Выздоровели - 6 705 пациентов, за все время - 17 707 077.

Умерли за сутки 93 человек, с начала пандемии - 378 609.