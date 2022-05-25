Минсельхоз Казахстана прогнозирует хороший урожай

25 мая. 11:39

В Казахстане ожидается рост урожая благодаря мероприятиям по сохранению влаги, которые провели аграрии, - рассказал директор департамента земледелия министерства сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов.

"Сейчас, в период посевных работ, мы избежали так называемой весенней засухи. Погода благоприятная, работы идут, то есть накопление влаги есть. Единственное, что должны были сделать фермеры, и это они сделали, это провели мероприятия по накоплению и сохранению влаги, которая осталась в зимний период. То есть единственным способом выйти на хорошую урожайность было так называемое закрытие влаги", - рассказал Султанов, передает Sputnik Казахстан.

Фермеры, которые заботятся о своем урожае, вовремя проделали необходимую работу, поэтому в период вегетации растения будут обеспечены достаточной влагой.

"И уже сейчас, если брать данные агронауки, есть прогнозы, что урожайность будет увеличена на 0,7 центнера с га минимум", - добавил Султанов.