Володин: выплаты по внешнему долгу Россия будет совершать в рублях

25 мая. 11:27

У России есть средства на оплату внешнего долга, и, согласно "выбору США" выплаты будут производиться в рублях, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", - поделился Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что данное решение принято в ответ на вызовы, которые США хотят поставить перед Россией, не продлив лицензию на обслуживание внешнего долга страны.

"Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", - констатировал спикер.