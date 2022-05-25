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Глава МИД Турции впервые за 15 лет посетил Израиль

Глава МИД Турции впервые за 15 лет посетил Израиль

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу впервые за пятнадцать лет с официальным визитом посещает Израиль: он уже провел переговоры в Рамалле, а сегодня встретится с израильскими министрами, с которыми обсудит восстановление двусторонних контактов, а также строительство турецко-израильского трубопровода для экспорта природного газа в Европу.

Накануне он приземлился в аэропорту Тель-Авива и сразу отправился в Рамаллу, где его принял президент Палестины Махмуд Аббас. Состоялись также переговоры главы МИД Турции с с его палестинским коллегой Риядом аль-Малики, в ходе которых стороны обсудили пути поддержки экономики Палестины, в том числе проект по строительству промышленной зоны в Дженине на Западном берегу реки Иордан, а также политические вопросы, ключевым из которых стала ситуация вокруг одной из главных святынь мусульман - мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

"Мы будем и впредь поддерживать наших палестинских братьев в их борьбе за независимое и суверенное государство", - сказал Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Рамалле, пообещав координировать с палестинцами политику в отношении нормализации отношений Турции с Израилем.

Сегодня Мевлют Чавушоглу в частном порядке отправится в мечеть Аль-Акса. В планах главы МИДа также посещение Мемориального комплекса истории холокоста "Яд ва-Шем" в Иерусалиме, участие в экономическом форуме в Тель-Авиве и встреча с общиной евреев-выходцев из Турции. Мевлют Чавушоглу уже провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом и министром туризма Константином Развозовым.

Сейчас, несмотря на продолжающуюся напряженность в палестино-израильских отношениях, Турция все же старается восстановить сотрудничество с Израилем, хотя и критиковала его во время последних столкновений с палестинцами. Процесс потепления начался еще в прошлом году в русле политики Анкары по сближению со своими ближневосточными соседями - Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом на фоне экономического кризиса.

Напомним, в начале марта Анкару посетил президент Израиля Ицхак Герцог, теперь ждут ответного визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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