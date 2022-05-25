Батуми примет форум трудоустройства

25 мая. 11:23

Форум трудоустройства состоится в городе Батуми (регион Аджария) 25 мая в гостинице "Шератон Батуми" (улица Руставели, 28) с 14:00 до 17:00, информирует пресс-служба Минздрав Грузии, уточняя, что в мероприятии примут участие около 70 малых, средних и крупных компаний.

"На форуме будут представлены 244 вакансии и более 1 370 вакантных мест из гостиничной, ресторанной, торговой, строительной, промышленной, банковской и других сфер", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Организаторы форума – Агентство трудоустройства Аджарии и Государственное агентство содействия трудоустройству.